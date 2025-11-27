مباريات الأمس
جميع المباريات

صدفة تجمع بين بيراميدز والمصري في فندق واحد بزامبيا.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

12:07 م 27/11/2025
تقيم بعثة فريق نادي بيراميدز في مدينة ندولا بزامبيا استعدادا لمواجهة باور ديناموز، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا، في فندق واحد مع نظيرتها النادي المصري البورسعيدي.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وفي المقابل يستعد نادي المصري لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في الثالثة من عصر الجمعة المقبل بنفس الملعب في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجمعت الصدفة بيراميدز والمصري في زامبيا، خاصة وأن الفندق الذي يتواجدان فيه، هو الأفضل لذلك فضل الثنائي التواجد هناك.

قائمة بيراميدز في زامبيا

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار 24 لاعبا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز فريق بيراميدز نادي بيراميدز بعثة بيراميدز المصري البورسعيدي

