بينهم الإنتاج الحربي والداخلية.. مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

تنطلق اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، بداية الجولة الرابعة عشر في دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية"، وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الإنتاج الحربى أمام ديروط، بينما يواجه فريق الداخلية فريق بلدية المحلة.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

أبوقير للاسمدة ضد المصرية للاتصالات - 2:30 مساء

الإنتاج الحربي ضد ديروط - 2:30 مساء

القناة ضد مالية كفر الزيات - 2:30 مساء

بلدية المحلة ضد الداخلية - 2:30 مساء

السكة الحديد ضد بروكسي - 2:30 مساء