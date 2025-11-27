مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

بينهم الإنتاج الحربي والداخلية.. مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

كتب - محمد عبد السلام:

02:34 ص 27/11/2025

ماجد هاني لاعب بلدية المحلة

تنطلق اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، بداية الجولة الرابعة عشر في دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية"، وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الإنتاج الحربى أمام ديروط، بينما يواجه فريق الداخلية فريق بلدية المحلة.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

أبوقير للاسمدة ضد المصرية للاتصالات - 2:30 مساء

الإنتاج الحربي ضد ديروط - 2:30 مساء

القناة ضد مالية كفر الزيات - 2:30 مساء

بلدية المحلة ضد الداخلية - 2:30 مساء

السكة الحديد ضد بروكسي - 2:30 مساء

