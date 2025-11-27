"بعد تصريح ربع محترف".. نجم الزمالك يطالب بتعيين متحدث رسمي للمنتخب

4 أسماء على قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي.. من هم؟

انتقد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب مواجهة الرأس الأخضر في دورة العين الودية بالإمارات، والتي أنهاها المنتخب في المركز الثالث بعد الفوز بركلات الترجيح 2-0 عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وكان المنتخب الأوزبكي توج بلقب الدورة بعد تفوقه على إيران بركلات الترجيح.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية أن مهاجم نانت الفرنسي يتمتع بأخلاق عالية، وأنه الأفضل في مركزه داخل مصر من الناحية الفنية، فضلاً عن مشاركته في أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وأضاف:"لا يجوز إطلاق هذا الوصف على مصطفى محمد، التصريح غير موفق تماماً من الجهاز الفني".

وتابع نجم الزمالك السابق أن دور الجهاز الفني يجب أن يرتكز على احتواء اللاعبين ودعمهم بدلاً من خلق أزمات تؤثر على استعدادات الفراعنة ، خاصة مع اقتراب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة التزام الجهاز الفني بالصمت الإعلامي، بجانب أهمية تعيين متحدث رسمي للمنتخب يكون مسؤولاً عن إصدار التصريحات وتوضيح المواقف.