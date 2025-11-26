خبير لوائح يكشف لمصراوي مفاجأة صادمة بخصوص إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

5 صور من تعيين محمد النني سفيرًا للجنة الأولمبية عالميًا

تصدر اللاعب رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد صدور قرار الإيقاف لمدة 4 سنوات على خلفية أزمة المنشطات.

وتواصل "مصراوي"، مع خبير اللوائح عامر العمايرة لتوضيح قرار لجنة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وهل يمكن للاعب الإستئناف عليه أو تخفيف العقوبة.

وقال عامر العمايرة في تصريحات خاصة: "لا يجوز استئناف قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية إلا إذا تم إثبات عدم اختصاص كاس (وكاس غير مختصة) أو انتهاك الحق في محاكمة عادلة أو عدم التوافق مع النظام المتبع (وكل هذا لم يحدث).

وتابع: " رمضان صبحي إذا تقدم بطلب إستئناف سيظل فترة أمام المحكمة وسيتم رفضه، كما أن قرار الإستئناف لن يوقف تنفيذ العقوبة الموقعة على اللاعب".

وواصل عامر العمايرة: "بنسبة تتخطى الـ99%، لن يتم تخفيف العقوبة على اللاعب".

ماذا حدث في أزمة رمضان صبحي؟

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" أعلنت إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته وذلك يوم 27 مايو 2024.

وفي يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.

