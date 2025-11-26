"قدموا استقالتهم فعلا".. شوبير يفجر مفاجأة بما فعله مجلس إدارة الزمالك

فجر الإعلامي أحمد شوبير، حول تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك، استقالتهم خلال الفترة الماضية، في ظل الأمور المالية الصعبة التي يواجهها النادي الأبيض من النواحي المالية حاليا.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "حد قالي إن مجلس الزمالك بالفعل تقدم باستقالته، إلا أن هذه الاستقالة قوبلت بالرفض مع الوعد بمساعدتهم".

وأضاف: "تم الرد على استقالة مجلس الزمالك،: حاولوا تجدوا حلول وسنساعدكم، وعلمت أن يانيك فيريرا المدرب السابق، تقدم بشكوى بسبب مستحقاته المالية".

وأوضح: "الاتفاق مع فيريرا، كان على أن 220 ألف دولار أن يحصل عليهم دفعة واحدة أو على شهرين ولكن المدرب انتظر في القاهرة 10 أيام ولكن لم يتم تحويل الفلوس، لذلك قرر السفر وتقديم الشكوى ضد النادي".

وأكمل: "صلاح مصدق أصبح لاعبًا حرًا، بعدما قدم إنذارًا للزمالك بسبب مستحقاته، وكانت مدته 15 يومًا وإذا لم يحصل عليها سيكون من حقه فسخ عقده مع النادي من طرف واحد، وهو ما حدث".

وتابع: "الأزمة أن اللاعب سيتجه لفيفا من أجل الحصول على مستحقاته وسيحصل على حكم ضد النادي أيضا".

واختتم تصريحاته: "اتكلمت مع المسئولين في الزمالك، ولكن قالوا مش هنضرب الأرض تطلع فلوس، ولكن أنتم من تعاقدتم مع يانيك فيريرا وصلاح مصدق وميشالاك والكل أشاد بما فعلتوه من قبل ولكن الآن كل هذه المشاكل في عهدكم وعليكم التحرك من أجل حلها".