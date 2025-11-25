مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 0
18:00

ليبيا

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

كواليس مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الجيش الملكي

كتب : محمد القرش

05:32 م 25/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 11 صورة
    زيزو وإمام عاشور من مران الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    سيحا وشوبير
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات وياس توروب
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (4)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (2)
  • عرض 11 صورة
    طاهر ومحمد علي بن رمضان
  • عرض 11 صورة
    جراديشار وأحمد رضا
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل التوجه إلى المغرب غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، استعرض خلالها عددًا من الجوانب الخططية والفنية المرتبطة بالمباراة المقبلة.

وبدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تدريبات الكرة وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، فيما خاض ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية خاصة على هامش المران.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى المغرب غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي مساء الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مران الأهلي أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا الأهلي والجيش الملكي الجيش الملكي مصطفى شوبير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية