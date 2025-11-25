كواليس مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الجيش الملكي

من دفتر المأذون الشرعي إلى صافرة التحكيم.. القصة الكاملة لـ محمود البنا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل التوجه إلى المغرب غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، استعرض خلالها عددًا من الجوانب الخططية والفنية المرتبطة بالمباراة المقبلة.

وبدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تدريبات الكرة وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، فيما خاض ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية خاصة على هامش المران.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى المغرب غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي مساء الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.