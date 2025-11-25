مباريات الأمس
"بروتوكول لمدة 6 أيام".. الأهلي يعلن مغادرة مصطفى العش للمستشفى

كتب : مصطفى الجريتلي

05:07 م 25/11/2025
    مصطفى العش
    طرد مصطفى العش
    طرد مصطفى العش
    مصطفى العش في مران الأهلي
    مصطفى العش لاعب الأهلي (1)
    مصطفى العش لاعب الأهلي (6)
    مصطفى العش في مران الأهلي
    مصطفى العش لاعب الأهلي (3)
    مصطفى العش في مران الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن مصطفى العش مدافع الفريق، المستشفى ظهر اليوم الثلاثاء بعد ‏الاطمئنان على حالته الطبية عقب الإصابة التي لحقت به في مران أمس.‏

وأشار جاب الله، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أنه اطلع على الفحوصات والتقارير الطبية لمصطفى العش التي جاءت مطمئنة، ومن ثم غادر اللاعب المستشفى بعد ‏ملاحظة ٢٤ ساعة عقب إصابته بارتجاج خفيف.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن العش سيبدأ تنفيذ برنامج علاجي لمدة ٦ أيام قادمة وفق البروتوكول المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإصابات ‏الارتجاج.

وكان جاب الله قد أعلن يوم أمس إصابة مصطفى العش تعرض لارتجاج بسيط خلال مران الفريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضًا:

"أرسلنا التقرير للمنتخب".. الأهلي يكشف تطورات إصابة محمد الشناوي

"سمعة النادي في مهب الريح".. إعلامي يكشف رحيل 6 لاعبين عن الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى العش الأهلي إصابة مصطفى العش إصابات الأهلي

