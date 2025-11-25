من دفتر المأذون الشرعي إلى صافرة التحكيم.. القصة الكاملة لـ محمود البنا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن مصطفى العش مدافع الفريق، المستشفى ظهر اليوم الثلاثاء بعد ‏الاطمئنان على حالته الطبية عقب الإصابة التي لحقت به في مران أمس.‏

وأشار جاب الله، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أنه اطلع على الفحوصات والتقارير الطبية لمصطفى العش التي جاءت مطمئنة، ومن ثم غادر اللاعب المستشفى بعد ‏ملاحظة ٢٤ ساعة عقب إصابته بارتجاج خفيف.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن العش سيبدأ تنفيذ برنامج علاجي لمدة ٦ أيام قادمة وفق البروتوكول المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإصابات ‏الارتجاج.

وكان جاب الله قد أعلن يوم أمس إصابة مصطفى العش تعرض لارتجاج بسيط خلال مران الفريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

