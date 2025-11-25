"سمعة النادي في مهب الريح".. إعلامي يكشف رحيل 6 لاعبين عن الزمالك

من دفتر المأذون الشرعي إلى صافرة التحكيم.. القصة الكاملة لـ محمود البنا

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن هناك 6 لاعبين في صفوف فريق الزمالك سيرحلون عن صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامجه "لعبة والتانية" على راديو ميجا اف ام: "الأزمات تتوالى على نادي الزمالك، وهناك مشاكل وأزمات لا حصر لها".

وأضاف: "صلاح مصدق بدأ إجراءات فسخ تعاقده مع الزمالك، بالإضافة إلى أن هناك 6 لاعبين يسعى الزمالك إلى تسويقهم لعدم الحاجة لهما".

وتابع: "هؤلاء اللاعبين سيشكون نادي الزمالك، وكثرة إيقاف القيد تضر بسمعة الزمالك التسويقية".

وأردف: "على مجلس الزمالك أن يصارح الجمهور ان الفريق يحتاج على الأقل إلى موسمين من أجل الاستفاقة والعودة مرة أخرى للمستوى المعهود ونادي الزمالك الآن في مشكلة والوضع يتأزم أكثر فأكثر".