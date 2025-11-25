مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 0
18:00

ليبيا

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

"سمعة النادي في مهب الريح".. إعلامي يكشف رحيل 6 لاعبين عن الزمالك

كتب : محمد خيري

05:02 م 25/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك
  • عرض 13 صورة
    الزمالك (5)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك (6)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك
  • عرض 13 صورة
    الزمالك
  • عرض 13 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (3)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (2)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (1)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (2)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (3)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (2)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (1)

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن هناك 6 لاعبين في صفوف فريق الزمالك سيرحلون عن صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامجه "لعبة والتانية" على راديو ميجا اف ام: "الأزمات تتوالى على نادي الزمالك، وهناك مشاكل وأزمات لا حصر لها".

وأضاف: "صلاح مصدق بدأ إجراءات فسخ تعاقده مع الزمالك، بالإضافة إلى أن هناك 6 لاعبين يسعى الزمالك إلى تسويقهم لعدم الحاجة لهما".

وتابع: "هؤلاء اللاعبين سيشكون نادي الزمالك، وكثرة إيقاف القيد تضر بسمعة الزمالك التسويقية".

وأردف: "على مجلس الزمالك أن يصارح الجمهور ان الفريق يحتاج على الأقل إلى موسمين من أجل الاستفاقة والعودة مرة أخرى للمستوى المعهود ونادي الزمالك الآن في مشكلة والوضع يتأزم أكثر فأكثر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك عقوبات الزمالك كريم رمزي

