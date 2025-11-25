"يجمع حقائبه لمغادرة مصر".. محترف الزمالك يزيد الأوجاع بعد إيقاف القيد

شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

يبدو أن الأزمات لن تنتهي داخل نادي الزمالك، بل الأمور في تصاعد مستمر، على خلفية الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.

واستقبل النادي الأبيض أمس الإثنين، قرار جديد بإيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد زيادة حقبة القضايا إلى خمسة، وأخرهم السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وفي تصعيد جديد، اقترب المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من فسخ عقده مع الأبيض من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته.

وأوضح مصدر مطلع، أن وكيل صلاح مصدق بالفعل أرسل إنذار لنادي الزمالك منذ فترة من أجل الحصول على مستحقاته قبل فسخ عقده، والمهلة انتهت بالفعل أمس، وأصبح من حق اللاعب فسخ عقده بشكل رسمي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب مازال متواجد في القاهرة، ولكنه يجمع حقائبه استعدادا للمغادرة في الفترة المقبلة حال عدم الوصول لحل مرضي وصرف مستحقاته المتأخرة بالكامل.

وأكمل المصدر، أن ما زاد من غضب اللاعب هو عدم مشاركته في المباريات، رغم رفض رحيله في بداية الموسم وانتقاله لنادي الوداد المغربي والمشاركة معهم في بطولة كأس العالم للأندية.

واختتم المصدر، أن الأمور مازالت قائمة لمسؤولي الزمالك من أجل إنقاذ الموسم، والتواصل مع اللاعب وصرف مستحقاته للتنازل عن الشكوى واستمراره بشكل طبيعي.