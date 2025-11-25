"نص مليار جنيه".. الغندور يفجر مفاجأة حول رحيل إمام عاشور لهذا الدوري

"الحمد لله تعبت واجتهدت ومحصلش نصيب.. الحمد لله على كل شيء ربنا يعوضني خير".. بهذا الكلمات التي كتبها محمد مسعد جناح نادي مودرن سبورت كـ Story بحسابه بمنصة انستجرام علق على عدم تواجده بالقائمة النهائية التي ستشارك مع منتخب مصر الثاني ببطولة كأس العرب.

موعد بطولة كأس العرب

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

اللاعب صاحب الـ 24 عامًا كان قد تواجد بمعسكر منتخب مصر الثاني الأخير تحت قيادة حلمي طولان قبل أن يتم استبعاده ويعلق عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي قبل 72 ساعة.

ولكن كان هناك سيناريو مختلفًا ينتظر اللاعب الذي انضم لصفوف موردن سبورت قادمًا من نادي السويس بالانتقالات الصيفية لموسم 24/25.

مصطفى شلبي الجناح الأساسي لمنتخب مصر الثاني في قائمة حلمي طولان تعرض لإصابة أكدت غيابه عن البطولة ليعيد طولان مسعد مرة أخرى لصفوفه.

وكان حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني قد أعلن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

وينتظر منتخب مصر في الجولة الأولى مواجهة المنتخب الذي سيفوز من مباراة اليوم الثلاثاء التي ستجمع منتخب موريتانيا ونظيره الكويتي عند الثالثة عصرًا.

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب

وستكون مباراة المنتخب الأولى عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر على ملعب لوسيل.

وسيواجه منتخب مصر في الجولة الثانية نظيره الإماراتي على ملعب لوسيل عند 08:30 مساء يوم السبت الموافق 6 ديسمبر على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره الأردني على ملعب البيت عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر.

نظام التأهل في بطولة كأس العرب

وسيتم توزيع المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة إذ يتأهل أول وثانِ كل مجموعة إلى دور ربع النهائي الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب.

