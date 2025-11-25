7 قضايا.. لاعبين وأندية ومدربين تسببوا في إيقاف قيد نادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الإثنين، إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات قيد مقبلة، بسبب المستحقات المتأخرة للمدير الفني السابق للفريق كريستيان جروس.

وتعد هذه المرة الثانية خلال الشهر الحالي، الذي يتم توقيع عقوبات على نادي الزمالك من جانب "فيفا"، إذ أعلن في وقت سابق إيقاف قيد الفارس الأبيض، بسبب 4 قضايا مختلفة.

ويمر نادي الزمالك بالعديد من الأزمات المالية خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في الكثير من المشاكل الخاصة به، وعلى رأسها وجود الكثير من الأزمات المرتبطة بإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي.

وتعرض الفارس الأبيض للعديد من الأزمات والعقوبات خلال الفترة الماضية، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ففي أبريل 2023، ألزم الاتحاد الدولي الزمالك بدفع 838 ألف جنيه للأفريقي التونسي، بعد ثبوت انتقال سيف الجزيري إلى الزمالك قادماً من المقاولون العرب، مقابل مبلغ مالي وليس انتقال حر.

واتخذ "الفيفا" القرار خلال هذه الفترة، بإيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات انتقالات، لحين سداد المبلغ المستحق على النادي لصالح الأفريقي التونسي، قبل أن يتم إيقاف قيد النادي مرة أخرى في مايو 2023، بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، منذ عودة شيكابالا للأبيض في عام 2015، قبل أن يتم حل الأمر بشكل ودي.

وبعد شهرين فقط وبالأخص يوليو 2023، تلقى نادي الزمالك إخطارًا يفيد بإيقاف القيد، بسبب شكوى اللاعب الغاني السابق بالفريق بنجامين أشيمبونج، للحصول على مستحقاته المقدرة ب 180 ألف يورو، قبل أن يتم حل الأزمة بشكل ودي.

وفي أغسطس 2023، واجه الأبيض الأزمة ذاتها، بعدما تلقى إخطارا يفيد بإيقاف القيد، لحين سداد مبلغ 7 آلاف دولار حق رعاية لوادي دجلة، نظيره انضمام إبراهيما نداي للفارس الأبيض قبل أن يرحل عن الفريق.

وكان شهر إبريل من العام الماضي 2024، شاهدا على عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي ضد الزمالك، بسبب المستحقات المتأخرة للمغربي خالد بوطيب، وفي مايو الماضي 2025، نجح مجلس إدارة الفارس الأبيض في إنهاء هذه الأزمة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن في بداية شهر نوفمبر الجاري، إيقاف قيد الفارس الأبيض بسبب 4 قضايا، تتعلق بالمستحقات المتأخرة للبرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون، قبل أن يتم إيقاف قيد الفارس الأبيض مرة أخرى أمس الإثنين، لمدة 3 فترات قيد بسبب مستحقات كريستيان جروس.

