استنكر محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام الأهلي في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وكان النادي الأهلي قد توّج بدوري المرتبط لكرة السلة مساء الإثنين بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري من مباراة إياب النهائي

وقال سلامة في تصريحات عبر مداخلته الهاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة" إم بي سي مصر 2": "هناك أمور لا يجوز أن تُقال، وهل يعقل ألا يستطيعوا تأمين 600 فرد في مباراة كرة سلة".

وأضاف رئيس نادي الاتحاد: "قررت توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب الناشيء الذي ارتكب الخطأ في مباراة الأهلي، وستكون أكبر عقوبة في تاريخ النادي".

وتابع رئيس الاتحاد السكندري: "تحدثت مع مدير الأمن بشأن حالة السخونة بين الجماهير، المباراة يحضرها 600 فرد، وهي مباراة نهائية ومناسبة كبيرة، فكيف لا يتم تأمينها بالشكل المطلوب".

واختتم تصريحاته قائلاً: "تواصلت مع محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، لبحث إمكانية تأجيل المباراة حرصًا على سلامة اللاعبين، خاصة أن لاعبي فريقي تناولوا وجبة الغداء في الواحدة ظهرًا فقط".

