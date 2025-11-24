هل يتقدم مجلس الزمالك باستقالته حال استبدال أرض أكتوبر؟

كشف مصدر مطلع، داخل نادي الزمالك، موقف مجلس الإدارة، حال عدم إعادة أرض أكتوبر، ومنح النادي أرض بدلية من قبل الدولة، كما يردد البعض في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن مجلس الإدارة قدم جميع المستندات التي تثبت حقوقه كاملة في إعادة أرض النادي مرة أخرى.

وتابع المصدر، أن المجلس سلك جميع الطرق الشرعية، ومازال يواصل مساعيه للجهات المعنية من أجل حل الأزمة في أسرع وقت، حفاظا على استقرار النادي من الناحية المالية.

وأوضح المصدر، أن هناك حالة من التخوف داخل المجلس، من قيام الدولة بمنح النادي أرض بديلة، بعيدة عن الأرض الحالية التي بدأ المجلس بالفعل العمل بها الإنشاء فرع النادي الثاني.

واختتم المصدر، أن بعض أعضاء مجلس الإدارة، يراوضه التفكير حاليا في تقديم الاستقالة حال عدم إعادة الأرض مرة أخرى، خاصة وأن الأعباء ستكون صعبة من النواحي المالية على المجلس.