هريدي يكشف مفاجآت في أزمة حبس رمضان صبحي

تحدث المحامي عمر هريدي، عن كواليس حبس رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على خلفية قضية التهرب من الامتحانات الجامعية.

وقال هريدي في تصريحات تلفزيونية : "رمضان صبحي اعترف بإنه كان هناك شخص حل محله في الامتحانات وعقوبة التزوير هي السجن".

وأضاف: "الشخص اللي انتحل شخصية رمضان صبحي في الامتحانات كان بيدخل اللجنة فقط لكتابة اسم رمضان صبحي، وهذا معناه إن فيه أطراف أخرى داخل المعهد المشتركة في التزوير".

وتابع هريدي: "رحلت بالأمس بسبب الإرهاق، ورحيلي لم يتسبب في حبس رمضان صبحي مثلما تردد".