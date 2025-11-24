هريدي يكشف مفاجآت في أزمة حبس رمضان صبحي
كتب : نهي خورشيد
تحدث المحامي عمر هريدي، عن كواليس حبس رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على خلفية قضية التهرب من الامتحانات الجامعية.
وقال هريدي في تصريحات تلفزيونية : "رمضان صبحي اعترف بإنه كان هناك شخص حل محله في الامتحانات وعقوبة التزوير هي السجن".
وأضاف: "الشخص اللي انتحل شخصية رمضان صبحي في الامتحانات كان بيدخل اللجنة فقط لكتابة اسم رمضان صبحي، وهذا معناه إن فيه أطراف أخرى داخل المعهد المشتركة في التزوير".
وتابع هريدي: "رحلت بالأمس بسبب الإرهاق، ورحيلي لم يتسبب في حبس رمضان صبحي مثلما تردد".