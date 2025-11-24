مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

هريدي يكشف مفاجآت في أزمة حبس رمضان صبحي

كتب : نهي خورشيد

12:51 ص 24/11/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 18 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 18 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 18 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 18 صورة
    لحظة وصول رمضان صبحي
  • عرض 18 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 18 صورة
    أثناء محاكمة محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 18 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 18 صورة
    وصول الكابتن رمضان صبحي
  • عرض 18 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 18 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 18 صورة
    لحظة وصول رمضان صبحي
  • عرض 18 صورة
    احتفال رمضان صبحي (5)
  • عرض 18 صورة
    احتفال رمضان صبحي (4)
  • عرض 18 صورة
    احتفال رمضان صبحي (3)
  • عرض 18 صورة
    احتفال رمضان صبحي (2)
  • عرض 18 صورة
    احتفال رمضان صبحي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث المحامي عمر هريدي، عن كواليس حبس رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على خلفية قضية التهرب من الامتحانات الجامعية.

وقال هريدي في تصريحات تلفزيونية : "رمضان صبحي اعترف بإنه كان هناك شخص حل محله في الامتحانات وعقوبة التزوير هي السجن".

وأضاف: "الشخص اللي انتحل شخصية رمضان صبحي في الامتحانات كان بيدخل اللجنة فقط لكتابة اسم رمضان صبحي، وهذا معناه إن فيه أطراف أخرى داخل المعهد المشتركة في التزوير".

وتابع هريدي: "رحلت بالأمس بسبب الإرهاق، ورحيلي لم يتسبب في حبس رمضان صبحي مثلما تردد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المحامي عمر هريدي حبس رمضان صبحي بيراميدز قضية التهرب من الامتحانات الجامعية التزوير

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد