انتقد محمد نصر مخرج مباريات كرة القدم بالدوري المصري، تكريم جماهير الزمالك اليوم للراحل محمد صبري نجم الأسبق، والذي توفي إثر حادث سير مروع بمنطقة التجمع الخامس.

وكتب نصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يا جمهور الزمالك الجميل، الدخلة تبقى في الجنة يا صبري، الله يرحمك يا صبري، إزاي تخلط بين المحيا والممات في يافطة.. صبري في دار خير منا، هو في دار الحق وإحنا في دار الباطل".

وأضاف:"خليها في ماتش تاني وماتدخلش اسم المرحوم الغالي فيها، أنا لا شيخ ولا فقيه، أنا إنسان حس إن فيه ناس مش بتفرق بين الموت والحياة للأسف.. هتفضل في القلب يا صبري".

وتابع حديثه:"نيجي بقى لليفطة بنكسب بعرقنا، هل الباقي بيكسب بعرق غيره؟ وبطولات حلال وحرام، هنتكلم بالتاريخ كاملا في بوست مش وقته، لأن كلمة "يا صبري"تجب أي كلام تماماً".

وأتم حديثه قائلاً:"رحمة الله عليك، وفوز اليوم إهداء لروحك على علم".

وحقق الفريق الكروي بنادي الزمالك فوزاً على نظيره زيسكو الزامبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.