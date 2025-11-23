مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

دونجا يتعرض لإصابة قوية يُنقل على إثرها إلى المستشفى (صور)

كتب : محمد القرش

10:58 م 23/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دونجا يخرج من مباراة الزمالك على نقالة (3)
  • عرض 4 صورة
    دونجا يخرج من مباراة الزمالك على نقالة (1)
  • عرض 4 صورة
    دونجا يخرج من مباراة الزمالك على نقالة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الشوط الثاني من مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، التي أقيمت ضمن مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إصابة قوية لنبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفارس الأبيض.

وخرج دونجا من أرضية الملعب على نقالة، قبل أن يستقل عربة الإسعاف متوجهًا إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالته.

وشارك محمود جهاد بدلًا من دونجا في الدقيقة 69، قبل أن يغادر اللاعب البديل أيضًا في الدقيقة 87 ويدخل الفلسطيني آدم كايد بدلًا منه.

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي الفارس الأبيض في هذه المجموعة إلى جانب كل من المصري البورسعيدي، وزيسكو يونايتد، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دونجا Ywhfm ] k[h إصابة دونجا الزمالك أخبار الزمالك مباراة الزمالك اليوم مباراة الزمالك

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد