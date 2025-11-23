دونجا يتعرض لإصابة قوية يُنقل على إثرها إلى المستشفى (صور)

شهد الشوط الثاني من مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، التي أقيمت ضمن مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إصابة قوية لنبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفارس الأبيض.

وخرج دونجا من أرضية الملعب على نقالة، قبل أن يستقل عربة الإسعاف متوجهًا إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالته.

وشارك محمود جهاد بدلًا من دونجا في الدقيقة 69، قبل أن يغادر اللاعب البديل أيضًا في الدقيقة 87 ويدخل الفلسطيني آدم كايد بدلًا منه.

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي الفارس الأبيض في هذه المجموعة إلى جانب كل من المصري البورسعيدي، وزيسكو يونايتد، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.