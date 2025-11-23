"عدد غير محدود من التذاكر".. بيان من شبيبة القبائل بشأن أزمة جماهيره خلال

أبدى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره شبيبة القبائل الجزائري.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

الأهلي فاز برباعية مقابل هدف على ضيفه شبيبة القبائل خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار شوبير في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عقب المباراة، إلى أن الفريق حقق بداية موفقة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الكبير على شبيبة القبائل المنافس الذي يتميز بالقوة والانضباط الفني، بحسب تصريحاته.

وقال شوبير:"الأهلي خاض مواجهة صعبة أمام فريق محترم، والانطلاقة الجيدة في بداية دور المجموعات تمنح اللاعبين دفعة قوية قبل باقي المباريات".

ونوه حارس مرمى الأهلي إلى أن اللقاء المقبل أمام الجيش الملكي المغربي، سيكون اختبارًا صعبًا للأهلي خاصة أن المباراة على ملعب المنافس ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن الفريق سيبدأ التحضير والتركيز الجيد للمباراة لمواصلة النتائج الإيجابية.

موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي

الأهلي سيحل ضيفًا عند التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر على نظيره الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأوضح صاحب الـ 25 عاماً أن أبرز مكاسب الفوز استعادة إمام عاشور حساسية المباريات بعد عودته من الإصابة، مؤكدًا أن عودته تمثل إضافة قوية للفريق.

واختتم شوبير تصريحاته بتوجيه أمنياته بالشفاء العاجل لمحمد الشناوي وعودته سريعًا للمشاركة مع الفريق.

يذكر أن مصطفى شوبير كان قد شارك بديلاً لمحمد الشناوي خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

اقرأ أيضاً:

زيزو وإمام عاشور الأبرز.. 15 صورة نادرة لنجوم الأهلي والزمالك في الطفولة

"طفلين وأخت".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة رمضان صبحي