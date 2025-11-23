عودة الجزيري واستمرار عواد.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي
كتب : محمد خيري
-
-
-
-
-
-
-
-
-
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبدالرؤوف، على تشكيل الأبيض لمواجهة زيسكو الزامبي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وتنطلق مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، اليوم الأحد، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ووضع المدير الفني اللمسات النهائية على خطة المباراة، خلال المران الأخير، ووضح وجود تغييرات نظرا للغيابات التي يعاني منها الفريق، وفي مقدمتها استمرار محمد عواد في حراسة المرمى، وسيف الجزيري في الهجوم.
وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد أو محمد إسماعيل - محمود الونش - عمر جابر.
الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة.
الهجوم: خوان بيزيرا - سيف الجزيري - ناصر ماهر.