نجح فريق الأهلي في تحقيق فوزا كبير على نظيره شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولي من دوري أبطال أفريقيا.

فيديو أهداف مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

وسجل أهداف النادي الأهلي كلا من: محمود تريزيجيه في الدقيقة 36 و 84، محمد شريف في الدقيقة 39، محمد حديد عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 3+90.

تريزيغيه ومحمد شريف يبصمان على أولى أهداف الأهلي في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم



وسجل هدف شبيبة القبائل الوحيد محمد الشناوي عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 3 ليتصدر جدول ترتيب المجموعة، متعادلا مع يانج أفريكانز في النقاط، بينما يتفوق المارد الأحمر بفارق الأهداف.