مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

11:38 م 22/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حكم مباراة الأهلي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    احتفال لاعبي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    الجهاز الفني للأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة شبيبة القبائل (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق الأهلي في تحقيق فوزا كبير على نظيره شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولي من دوري أبطال أفريقيا.

فيديو أهداف مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

وسجل أهداف النادي الأهلي كلا من: محمود تريزيجيه في الدقيقة 36 و 84، محمد شريف في الدقيقة 39، محمد حديد عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 3+90.

وسجل هدف شبيبة القبائل الوحيد محمد الشناوي عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 3 ليتصدر جدول ترتيب المجموعة، متعادلا مع يانج أفريكانز في النقاط، بينما يتفوق المارد الأحمر بفارق الأهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو أهداف مباراة الأهلي الأهلى وشبيبة القبائل الأهلى اليوم دوري أبطال إفريقيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد