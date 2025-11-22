فيديو أهداف مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
كتب - محمد عبد السلام:
نجح فريق الأهلي في تحقيق فوزا كبير على نظيره شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولي من دوري أبطال أفريقيا.
وسجل أهداف النادي الأهلي كلا من: محمود تريزيجيه في الدقيقة 36 و 84، محمد شريف في الدقيقة 39، محمد حديد عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 3+90.
تريزيغيه ومحمد شريف يبصمان على أولى أهداف الأهلي في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025
برأيك، أي هدف هو الأجمل؟ ✍️#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/6xMlBSEgMM
وسجل هدف شبيبة القبائل الوحيد محمد الشناوي عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 57.
وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 3 ليتصدر جدول ترتيب المجموعة، متعادلا مع يانج أفريكانز في النقاط، بينما يتفوق المارد الأحمر بفارق الأهداف.
تريزيغيه يوقّع على الهدف الثالث للأهلي ⚽️#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/C38zuTwTf3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025
مدافع الأهلي ياسر إبراهيم يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه! 😯#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/GU92pwcPDJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025