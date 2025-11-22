مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

الغندور يكشف موعد اعتزال شريف إكرامي

كتب : نهي خورشيد

11:25 م 22/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شريف إكرامي ونجل رمضان صبحي
  • عرض 6 صورة
    شريف اكرامى وزوجته
  • عرض 6 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 6 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 6 صورة
    شريف إكرامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، موعد اعتزال شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية نقلًا عن مصدر داخل نادي بيراميدز، أن إكرامي اتخذ قراره باعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي.

وأضاف أن المصدر داخل النادي أكد أيضاً على اقتراب إكرامي من تولي منصب إداري في بيراميدز عقب اعتزاله.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي بيراميدز فوزاً على نظيره ريفرز النيجيري بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اعتزال شريف إكرامي شريف إكرامي بيراميدز خالد الغندور مباراة بيراميدز اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد