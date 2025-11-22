الغندور يكشف موعد اعتزال شريف إكرامي

الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة دونجا بعد الفوز على زيسكو

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، موعد اعتزال شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية نقلًا عن مصدر داخل نادي بيراميدز، أن إكرامي اتخذ قراره باعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي.

وأضاف أن المصدر داخل النادي أكد أيضاً على اقتراب إكرامي من تولي منصب إداري في بيراميدز عقب اعتزاله.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي بيراميدز فوزاً على نظيره ريفرز النيجيري بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.