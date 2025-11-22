مباريات الأمس
"مختلف".. خالد الغندور يعلق على عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

كتب - نهى خورشيد:

10:10 م 22/11/2025
علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي، خلال مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.

وكان إمام عاشور سجل اليوم للأهلي الهدف الرابع والأخير في مرمى شبيبة القبائل في الدقيقة 93، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ":"سعيد ومبسوط بعودة إمام عاشور قبل التوقف وقبل كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:"لاعب مهم ومختلف وإضافة قوية للأهلي وللمنتخب بإذن الله".

أقرأ أيضًا:

"كان بإمكاننا تسجيل المزيد".. أول تعليق من توروب على رباعية شبيبة القبائل الجزائري

أول تعليق من زوجة إمام عاشور على عودته للمشاركة مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي خالد الغندور الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا

