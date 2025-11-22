الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة دونجا بعد الفوز على زيسكو

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي، خلال مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.

وكان إمام عاشور سجل اليوم للأهلي الهدف الرابع والأخير في مرمى شبيبة القبائل في الدقيقة 93، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ":"سعيد ومبسوط بعودة إمام عاشور قبل التوقف وقبل كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:"لاعب مهم ومختلف وإضافة قوية للأهلي وللمنتخب بإذن الله".

