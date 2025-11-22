من الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم؟.. رد غير متوقع من شيكابالا

قال أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، إن مباراتهم أمام زيسكو يونايتد الزامبي ستكون على روح محمد صبري.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو عند التاسعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأضاف عبدالرؤوف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم السبت:" مباراة الغد ستكون على روح محمد صبري ونسعى لتقديم مباراة كبيرة، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل روح النجم الراحل".

وأضاف مدرب الزمالك:" نحن في مجموعة عريقة وصعبة، وكل فريق في المجموعة له اسم في القارة، والزمالك اسم كبير يسعى لخوض البطولة بقوة وسنخوض كل مباراة لتحقيق الفوز وتقديم لقاء يليق بنادي الزمالك واللاعبون لديهم الخبرات في التعامل مع الضغوطات، ومباراة زيسكو مهمة جدًا، لأنها في بداية مشوار دور المجموعات".

وفيما يخص الإصابات التي تضرب الفريق قال عبد الرؤوف:" الزمالك سبق وخاض 3 مباريات في 10 أيام وفقد لاعبين مؤثرين، وسيكون هناك تعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباراة المقبلة".

وأضاف المدير الفني:" بالنسبة لترتيب الحراس، فمحمد صبحي غاب عن السوبر المحلي بسبب الإصابة، ومحمد عواد تحمل المسؤولية في وقت صعب، وهما رقم واحد بالنسبة لي في الفترة الحالية".

وأتم عبد الرؤوف الذي تولى تدريب الزمالك مؤقتًا خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا:" نحتاج للصبر في الحكم على المدربين المصريين؛ لأن هناك مدربين على أعلى مستوى ويحتاجون للصبر".

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويقع الزمالك في مجموعة تضم أندية: زيسكو يونايتد الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي.



