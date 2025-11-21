توروب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

زف الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، بشرى سارة لجماهير الأحمر، بشأن لاعب الفريق إمام عاشور.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بفيروس كبدي "A"، في سبتمبر الماضي، غاب على إثرها الفترة الماضية عن مواجهات الأهلي.

وقال ياس توروب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة الفريق شبيبة القبائل الجزائري: "إمام عاشور تدرب بشكل جيد وحالته تحسنت كثيرا، ومن المهم اختيار الوقت المناسب لإشراك اللاعبين أصحاب الموهبة والمقومات الخاصة".

وأضاف: "سبق لي التركيز على اللاعبين الشباب قبل أن أتولى تدريب الأهلي.. حمزة عبدالكريم، لاعب موهوب وتدرب مع الفريق أمس، وهو لاعب موهوب والمهم بالنسبة للمواهب إظهار قدراتهم بشكل مناسب".

واختتم توروب: "التدريبات الأخيرة شهدت تواجد اللاعبين بشكل إيجابي، ولا توجد إصابات كثيرة، وهو ما يؤكد أن القائمة تضم عناصر جاهزة لخوض المباريات واختيار العناصر التي تتواجد في المباريات أمر يخص الجهاز الفني".

