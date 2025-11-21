مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

توروب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كتب : هند عواد

02:35 م 21/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور بنيولوك في مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زف الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، بشرى سارة لجماهير الأحمر، بشأن لاعب الفريق إمام عاشور.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بفيروس كبدي "A"، في سبتمبر الماضي، غاب على إثرها الفترة الماضية عن مواجهات الأهلي.

وقال ياس توروب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة الفريق شبيبة القبائل الجزائري: "إمام عاشور تدرب بشكل جيد وحالته تحسنت كثيرا، ومن المهم اختيار الوقت المناسب لإشراك اللاعبين أصحاب الموهبة والمقومات الخاصة".

وأضاف: "سبق لي التركيز على اللاعبين الشباب قبل أن أتولى تدريب الأهلي.. حمزة عبدالكريم، لاعب موهوب وتدرب مع الفريق أمس، وهو لاعب موهوب والمهم بالنسبة للمواهب إظهار قدراتهم بشكل مناسب".

واختتم توروب: "التدريبات الأخيرة شهدت تواجد اللاعبين بشكل إيجابي، ولا توجد إصابات كثيرة، وهو ما يؤكد أن القائمة تضم عناصر جاهزة لخوض المباريات واختيار العناصر التي تتواجد في المباريات أمر يخص الجهاز الفني".

اقرأ أيضًا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي إمام عاشور الأهلي الأهلي وشبيبة القبائل ياس توروب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة