دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

الشناوي: حصلنا على دفعة معنوية من الفوز على الزمالك.. ومجموعتنا متوازنة

كتب : محمد القرش

02:30 م 21/11/2025

محمد الشناوي في مران الأهلي

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استعد بشكل كامل لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري غدًا السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة شبيبة القبائل: "نعود دائمًا بالتركيز الشديد على المباريات، ونعرف أهمية هذه المواجهة، نسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد أن حصل الفريق على دفعة معنوية من الفوز بكأس السوبر (أمام الزمالك) وانتهاء فترة الأجندة الدولية".

وأضاف: "الأهلي يتواجد في مجموعة متوازنة، ويجب أن يكون جاهزًا لمواجهة أي منافس، كل من يسعى للفوز باللقب يجب أن يكون مستعدًا للتحدي أمام الجميع".

واختتم كابتن الفريق: "تركيزنا كبير أمام منافس يملك خبرات عديدة، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، منذ العودة إلى التدريبات الجماعية، هناك اهتمام بكل التفاصيل، وهدفنا الفوز في مباراة الغد".

