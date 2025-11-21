مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

لاعب الأهلي السابق: "جراديشار لم يعوض وسام أبو علي حتى الآن"

كتب : هند عواد

11:14 ص 21/11/2025
تحدث هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، عن مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري، في افتتاح دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام حنفي، في تصريحات عبر قناة المحور: "مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا صعبة وأندية شمال إفريقيا استعادت رونقها، ومباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة ولكن كل الأندية تحترم الأهلي وتعلم قوته".

واختتم: "الأهلي مطالب بمصالحة جماهيره وتحقيق لقب دوري الأبطال بعد خسارته الموسم الماضي، لكن جراديشار لم يستطع تعويض وسام أبو علي حتى الآن، ومحمد شريف بعيد عن مستواه وأتمنى أن يستعيد مستواه خلال الفترة المقبلة".

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول

الأهلي جراديشار الأهلي وشبيبة القبائل

