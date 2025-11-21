لاعب الأهلي السابق: "جراديشار لم يعوض وسام أبو علي حتى الآن"

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

تحدث هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، عن مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري، في افتتاح دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام حنفي، في تصريحات عبر قناة المحور: "مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا صعبة وأندية شمال إفريقيا استعادت رونقها، ومباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة ولكن كل الأندية تحترم الأهلي وتعلم قوته".

واختتم: "الأهلي مطالب بمصالحة جماهيره وتحقيق لقب دوري الأبطال بعد خسارته الموسم الماضي، لكن جراديشار لم يستطع تعويض وسام أبو علي حتى الآن، ومحمد شريف بعيد عن مستواه وأتمنى أن يستعيد مستواه خلال الفترة المقبلة".

