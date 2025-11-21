موعد مباراة في دوري أبطال أفريقيا اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، الموافق 21 نوفمبر، أولى مباريات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، حيث يلتقي فريق الهلال السوداني بنظيره مولودية الجزائر في افتتاح الجولة.

موعد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق صافرة بداية الهلال السوداني بنظيره مولودية الجزائر في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام المباراة على استاد أماهورو.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

ويذكر أن فريق بيراميدز كان قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد فوزه على فريق صن داونز الجنوب أفريقي.