قال إبراهيم صلاح إن قرار إقالته، الذي صدر عقب مشاجرة مباراة القناطر وفريق "جي"، جاء على الأرجح نتيجة الضغوط والموضوعات التي استخدمت ضده، إضافة إلى الفيديوهات التي ينشرها بعض الأشخاص دون أن يكون لها أساس من الصحة، واصفاً ذلك بأنه "أسلوب مستفز"، وأكد أن المحاضر التي حررها فريق القناطر كان لها تأثير كبير على النادي ودورها في قرار إقالته.

إبراهيم صلاح يوضح لمصراوي سبب إقالته من فريق "جي"

وأوضح إبراهيم صلاح، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المشكلة بأكملها داخل الملعب لم تستغرق سوى "ثلاث ثواني" ثم انتهت، لكن البعض ضخم الموضوع، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو التي صورت لم تظهر الحقيقة كاملة.

ورغم صدور قرار الإقالة، أكد صلاح أنه سوف ينشر فيديو توضيحي في الوقت الحالي يدافع به عن نفسه، وليس محاولة للعودة أو إلغاء القرار.

وشدد على أن سمعته معروفة للجميع، وأنه لم يكن طرف في مثل هذه المشكلات أو أي مشاجرات من قبل، إلى أن فريق القناطر يستغل اسم إبراهيم صلاح لتهويل الموضوع.

وكان نادي "جي" قد أقال مديره الفني إبراهيم صلاح عقب مباراة القناطر وجي، بسبب المشاجرات التي وقعت داخل أرضية الملعب.