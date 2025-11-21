مباريات الأمس
وافق ويتبقى شرط.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم جديد

كتب- نهى خورشيد:

01:36 ص 21/11/2025
يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي تحركاته القوية لدعم صفوفه، إذ اقترب من ضم المهاجم الأوروجوياني أوجستين رودريجيز، لاعب يوڤينتود خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم جديد

وبحسب مصدر داخل القلعة الحمراء، أن رودريجيز طلب الحصول على راتب سنوي يقدر بـ850 ألف دولار نظير الموافقة على الانتقال، وهو العرض المالي الذي يخضع حالياً لدراسة دقيقة داخل لجنة التعاقدات.

وأوضح المصدر أن المفاوضات تسير بخطى ثابتة وأن اللاعب أبدى موافقة الانضمام للأهلي.

وأضاف أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي منح الصفقة الضوء الأخضر في ظل قناعته بقدرات رودريجيز الفنية وتأثيره المحتمل في الخط الأمامي للفريق.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يعلن جاهزية زيزو وتريزيجيه لمباراة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أوجستين رودريجيز مهاجم الأهلي صفقات الأهلي في يناير صفقات الأهلي 2026 الأهلي أخبار الأهلي

