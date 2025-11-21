خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، أمس الخميس 20 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26.

وأعلن النادي الأهلي جاهزية الثنائي أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، للمشاركة في المباراة أمام شبيبة القبائل بشكل طبيعي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل غدا السبت 22 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان محمود تريزيجيه، تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المارد الأحمر، في نهائي السوبر المصري أمام الزمالك، فيما تعرض زيزو للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة أوزباكستان الودية، ببطولة العين الودية بالإمارات.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويلاقي النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري غدا السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

