مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن جاهزية زيزو وتريزيجيه لمباراة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

كتب ـ محمد الميموني:

01:32 ص 21/11/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    تريزيجيه وطاهر محمد طاهر
  • عرض 17 صورة
    محمود تريزيجيه (1)
  • عرض 17 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    اللاعب محمود تريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو وهشام نصر
  • عرض 17 صورة
    زيزو وهشام نصر
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو وهشام نصر (5)
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو وامام عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، أمس الخميس 20 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26.

وأعلن النادي الأهلي جاهزية الثنائي أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، للمشاركة في المباراة أمام شبيبة القبائل بشكل طبيعي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل غدا السبت 22 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان محمود تريزيجيه، تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المارد الأحمر، في نهائي السوبر المصري أمام الزمالك، فيما تعرض زيزو للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة أوزباكستان الودية، ببطولة العين الودية بالإمارات.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويلاقي النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري غدا السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

أقرأ أيضًا:

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود حسن تريزيجيه النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي المقبلة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل