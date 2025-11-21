مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"خلى مختار يكلمني".. رسائل صادمة من ربيع ياسين إلى محمود الخطيب

كتب : محمد عبد الهادي

01:18 ص 21/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ربيع ياسين
  • عرض 9 صورة
    ربيع ياسين لاعب الأهلي السابق
  • عرض 9 صورة
    ربيع ياسين
  • عرض 9 صورة
    ربيع ياسين
  • عرض 9 صورة
    ربيع ياسين
  • عرض 9 صورة
    ربيع ياسين غاضباً : أعمل تحت ضغط شديد .. وليس من حق علام التحدث عن الأمور الفنية
  • عرض 9 صورة
    ربيع ياسين يُجيب.. كيف تلعب مصر أمام غانا؟
  • عرض 9 صورة
    ربيع ياسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الكابتن ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه وحزنه من طريقة تعامل إدارة النادي، وتحديدًا الكابتن محمود الخطيب، معه بعد سنوات من اعتزاله وتألقه مع الفريق.

وقال ياسين خلال ظهوره في بودكاست "جول" مع عبدالرحمن مجدي: "قعدت 33 سنة بعد اعتزالي ومفيش وجود ليا في النادي الأهلي.

وتابع: "من زمان مقابلتش الخطيب عشان أسأله ليه بعيد عن النادي كل ده، حتى عند تكليفي بإدارة نادي ديلفي، كان بتكليف مباشر من رئيس النادي، لكن الخطيب لم يتواصل معي، واختار مختار مختار ليبلغني."

وأضاف ربيع ياسين: "أنا بحب الخطيب وبحترمه جدًا، لكنه لم يكلمّني أو يسأل عني، و ده زعلني جدًا، ومش فاهم سر تجاهلي، لإن مفيش أي خلاف حصل بيننا قبل كده".

واختتم: "أنا من أساطير النادي، ولو أخذت فرصتي في التدريب كنت بقيت في مكانة مختلفة، لكن مينفعش بعد كل ده يتم تجاهلي كده.

إقرأ أيضًا..

ميكالي يتحدث عبر مصراوي لأول مرة بعد أزمته مع حسام حسن

أحدهم لعب للأبيض.. 4 صفقات محتملة في صفوف الزمالك بالميركاتو الشتوي

أحدهم جزاؤري.. 6 لاعبين ارتبط اسمهم بالإنضمام للأهلي في يناير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ربيع ياسين الخطيب عبدالرحمن مجدي تصريحات ربيع ياسين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة