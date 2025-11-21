"خلى مختار يكلمني".. رسائل صادمة من ربيع ياسين إلى محمود الخطيب

أعرب الكابتن ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه وحزنه من طريقة تعامل إدارة النادي، وتحديدًا الكابتن محمود الخطيب، معه بعد سنوات من اعتزاله وتألقه مع الفريق.

وقال ياسين خلال ظهوره في بودكاست "جول" مع عبدالرحمن مجدي: "قعدت 33 سنة بعد اعتزالي ومفيش وجود ليا في النادي الأهلي.

وتابع: "من زمان مقابلتش الخطيب عشان أسأله ليه بعيد عن النادي كل ده، حتى عند تكليفي بإدارة نادي ديلفي، كان بتكليف مباشر من رئيس النادي، لكن الخطيب لم يتواصل معي، واختار مختار مختار ليبلغني."

وأضاف ربيع ياسين: "أنا بحب الخطيب وبحترمه جدًا، لكنه لم يكلمّني أو يسأل عني، و ده زعلني جدًا، ومش فاهم سر تجاهلي، لإن مفيش أي خلاف حصل بيننا قبل كده".

واختتم: "أنا من أساطير النادي، ولو أخذت فرصتي في التدريب كنت بقيت في مكانة مختلفة، لكن مينفعش بعد كل ده يتم تجاهلي كده.

