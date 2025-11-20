مباريات الأمس
"بلاش نضحك على بعض".. شوبير ينقل توضيحا هاما بشأن تصريح "2 محترفين وربع"

كتب : محمد خيري

12:09 م 20/11/2025
نقل الإعلامي أحمد شوبير، عن مسؤول بارز في المنتخب الوطني، نفيه وجود أية مشاكل بين حسام حسن المدير الفني للفراعنة، ومصطفى محمد لاعب المنتخب. ودعا المسئول إلى عدم تحميل تصريح حسام حسن عقب مواجهة الرأس الأخضر الودية الماضية، والذي قال فيه عندنا 2 محترفين وربع، أكثر مما يحتمل.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الدنيا سخنة بسبب تصريحات حسام حسن الأخيرة، إن معندناش غير 2 محترفين وربع والتلميح إلى مصطفى محمد".

وأضاف: "تواصلت مع شخص بارز داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، وقال نصًا: معندناش غير اتنين محترفين علشان منضحكش على بعض، هما محمد صلاح وعمر مرموش".

وأكمل: "ونفس الشخص أكد أن مصطفى محمد لو أخد الفرصة في الدوري الفرنسي هيكسر الدنيا، والفرق اللي بنلاعبها في أمم إفريقيا عندهم محترفين في كل دول العالم، وتصريح حسام حسن واضح وصريح إنه تعليق على مشاركات مصطفى محمد مع ناديه".

وتابع: "لو زي ما الناس بتقول فيه خلافات بين حسام حسن ومصطفى محمد مكنش هييجي المنتخب، لكنه بيتم استدعاؤه وفي الفترة الأخيرة بيشارك بصورة أساسية".

وشدد في تصريحاته: "مصطفى محمد، هو الأقرب لقيادة هجوم المنتخب في أمم إفريقيا، وعايزين نهدي الدنيا ونهيئ الأجواء الإيجابية للمنتخب قبل المشاركة في أمم إفريقيا".

واختتم تصريحاته: "الناس عندها حق تنتقد التصريح وتقول وجهة نظرها إنه لم يكن موفقًا، لكن خلاص نقفل القصة ونشتغل على الجاي".

أحمد شوبير منتخب مصر حسام حسن مصطفى محمد

