دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

"والدتي السبب".. آسر محمد صبري يكشف كواليس انضمامه للزمالك

كتب : محمد خيري

11:05 ص 20/11/2025
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري
  • عرض 14 صورة
    آدم وأسر محمد صبري

كشف آسر محمد صبري، نجل نجم الزمالك الراحل الكابتن محمد صبري، عن مشاعره خلال زيارته الأولى لنادي الزمالك عقب رحيل والده، مؤكدًا أنه لمس حجم الحب والتقدير الذي يحمله النادي لاسم والده.

وقال آسر في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك إن الزيارة تركت أثرًا كبيرًا لديه: "شفت حب النادي لوالدي عندما ذهبنا للزمالك أنا وآدم اليوم".

وأضاف نجل الراحل أنه شعر بقيمة الانتماء لقميص الزمالك منذ اللحظة الأولى داخل قطاع الناشئين: "شعرت بقيمة تيشيرت نادي الزمالك مع أول تمرين لي مع فريق 2012".

وأشار آسر إلى أن والدته كان لها دور بارز في دعمه وتشجيعه قبل الانضمام للنادي، مؤكدًا أنها أعطته حافزا كبيرا قبل الذهاب للانضمام للنادي.

كما كشف عن آخر ما قاله له والده قبل رحيله، وهي الكلمات التي ما زالت تمنحه القوة: "بابا قالي قبل وفاته إنني أكثر من يشبهه".

