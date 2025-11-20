مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

"زعلان من حسام حسن؟".. الغندور يثير الجدل حول سبب خروج صلاح من معسكر المنتخب

كتب : محمد خيري

10:25 ص 20/11/2025
    محمد صلاح وحسام حسن
    أول لقاء بين محمد صلاح وحسام حسن
    اللقاء الأول بين محمد صلاح وحسام حسن
    محمد صلاح وحسام حسن في معسكر منتخب مصر
    حسام حسن وابنته ومحمد صلاح
    حسام حسن وعائلته مع محمد صلاح
    حسام حسن وابنته يارا ومحمد صلاح
    حسام حسن وابنته ومحمد صلاح
    حسام حسن وعائلته مع محمد صلاح
    محمد صلاح وحسام حسن من معسكر منتخب مصر
    حسام حسن في ممر شرفي لاستقبال محمد صلاح
    حسام حسن وابنته يارا ومحمد صلاح

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل حول عدم مشاركة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مع الفراعنة في المباراة الودية الثانية أمام الرأس الأخضر في المعسكر الماضي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل خرج محمد صلاح من معسكر المنتخب في المباراة الثانية بناء على اتفاق مع الكابتن حسام، أم خرج زعلان من المعسكر ورفض لعب مباراة الكاب فيردي".

وشارك صلاح في ودية المنتخب الوطني الأولى، أمام أوزباكستان، والتي خسرها المنتخب الوطني بهدفين دون رد، ولكنه غاب عن المباراة الثاني أمام كاب فيردي لإراحته حسبما صدر من جانب الجهاز الفني للمنتخب.

محمد صلاح حسام حسن خالد الغندور منتخب مصر

