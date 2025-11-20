بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل حول عدم مشاركة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مع الفراعنة في المباراة الودية الثانية أمام الرأس الأخضر في المعسكر الماضي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل خرج محمد صلاح من معسكر المنتخب في المباراة الثانية بناء على اتفاق مع الكابتن حسام، أم خرج زعلان من المعسكر ورفض لعب مباراة الكاب فيردي".

وشارك صلاح في ودية المنتخب الوطني الأولى، أمام أوزباكستان، والتي خسرها المنتخب الوطني بهدفين دون رد، ولكنه غاب عن المباراة الثاني أمام كاب فيردي لإراحته حسبما صدر من جانب الجهاز الفني للمنتخب.