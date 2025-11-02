مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

مشادة بين دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش (صور)

كتب : محمد القرش

06:07 م 02/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مشادة دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة طلائع الجيش (2)
  • عرض 9 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (3)
  • عرض 9 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (2)
  • عرض 9 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (5)
  • عرض 9 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (4)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، مشادة بين حسام عبد المجيد وزميله في الفريق نبيل عماد دونجا.

ولم تدم المشادة كثيرا، حيث التقطت عدسة "مصراوي" محمد شحاتة وعمر جابر وهما يتدخلان لإنهاء الأزمة سريعا قبل تفاقمها.

كما شهد الشوط الأول تعرض نجم الزمالك، خوان بيزيرا، لإصابة قوية جعلته يغادر المباراة باكيا، قبل مشاركة عدي الدباغ بدلا منه في الدقيقة 28.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إذ تقدم ناصر ماهر للفارس الأبيض بعد 5 دقائق من إطلاق صافرة البداية.

اقرأ أيضًا:

"لم يحققه سوى الأهلي وبيراميدز ونادِ ثالث".. علاء عبدالعال يقود غزل المحلة لرقم مميز بالدوري

قرار مفاجئ من عبد الرؤوف باستبعاد لاعب الزمالك في اللحظات الأخيرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيزيرا حسام عبد المجيد دونجا مشادة حسام عبد المجيد ودونجا الزمالك ضد طلائع الجيش أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان