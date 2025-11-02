بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري ويواصل الزحف نحو صدارة الدوري

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثلاثية طلائع الجيش

شهد الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، مشادة بين حسام عبد المجيد وزميله في الفريق نبيل عماد دونجا.

ولم تدم المشادة كثيرا، حيث التقطت عدسة "مصراوي" محمد شحاتة وعمر جابر وهما يتدخلان لإنهاء الأزمة سريعا قبل تفاقمها.

كما شهد الشوط الأول تعرض نجم الزمالك، خوان بيزيرا، لإصابة قوية جعلته يغادر المباراة باكيا، قبل مشاركة عدي الدباغ بدلا منه في الدقيقة 28.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إذ تقدم ناصر ماهر للفارس الأبيض بعد 5 دقائق من إطلاق صافرة البداية.

اقرأ أيضًا:

"لم يحققه سوى الأهلي وبيراميدز ونادِ ثالث".. علاء عبدالعال يقود غزل المحلة لرقم مميز بالدوري

قرار مفاجئ من عبد الرؤوف باستبعاد لاعب الزمالك في اللحظات الأخيرة