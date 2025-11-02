استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبدالرؤوف، على تشكيل الأبيض لمواجهة طلائع الجيش، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الخامسة عصر اليوم الأحد ، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة عشر للدوري المصري.

ووضع المدير الفني اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح تغييرات في الجانب الهجومي حيث يدرس الدفع بالتونسي سيف الجزيري بشكل أساسي، على حساب عدي الدباغ.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر.

الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ أو سيف الجزيري - شيكو بانزا.