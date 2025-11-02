مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

"عودة الأوراق الرابحة".. كيف يفكر عبدالرؤوف في مواجهة الزمالك وطلائع الجيش؟

كتب : محمد خيري

12:40 م 02/11/2025

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبدالرؤوف، على تشكيل الأبيض لمواجهة طلائع الجيش، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الخامسة عصر اليوم الأحد ، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة عشر للدوري المصري.

ووضع المدير الفني اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح تغييرات في الجانب الهجومي حيث يدرس الدفع بالتونسي سيف الجزيري بشكل أساسي، على حساب عدي الدباغ.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر.

الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ أو سيف الجزيري - شيكو بانزا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك تشكيل الزمالك الزمالك وطلائع الجيش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"