إعلان

"غرفة السياحة" تشدد على استكمال الكشف الطبي للمشرفين المرافقين للحجاج

كتب : أحمد العش

11:25 م 23/02/2026

جبل عرفات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (38) لسنة 2026، مؤكدةً على ضرورة سرعة توجه مشرفي الشركات السياحية المرافقين للحجاج لإجراء الكشف الطبي واستصدار إفادة الفحص الطبي المعروفة باسم "الاستطاعة الصحية"، مع التأكد من تسجيلها على نظام وزارة الصحة والسكان.

شروط إصدار التأشيرة الخاصة بمشرفي الشركات السياحية المرافقين للحجاج

وقالت "الغرفة" إن هذا الإجراء يأتي استجابة لتعليمات وزارة السياحة والآثار بشأن استكمال إجراءات اعتماد المشرفين المرافقين للحجاج، مشددةً على أن إجراء الفحص الطبي يُعتبر شرطًا أساسيًا لإصدار التأشيرة الخاصة بالمشرف.

ودعت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات السياحية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة، لضمان إصدار التأشيرات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، بما يحافظ على انتظام الموسم ويحقق الانضباط في تنظيم سفر الحجاج.

ويأتي هذا التوجيه ضمن التنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، لضمان تنفيذ موسم الحج وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، وتيسير جميع الإجراءات اللازمة للمشرفين والمرافقين.

اقرأ أيضًا:

هل توجد برامج للعمرة خلال شهر شوال؟.. غرفة السياحة تُجيب

"غرفة السياحة" تكشف اشتراطات إعادة فتح تأشيرة العمرة أمام الشركات المتوقفة

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون في صفك

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أخبار السياحة اليوم غرفة شركات السياحة موسم الحج موسم الحج 2026 شهادة الاستطاعة الصحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
شئون عربية و دولية

ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق
بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان
دراما و تليفزيون

بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني