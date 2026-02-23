أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (38) لسنة 2026، مؤكدةً على ضرورة سرعة توجه مشرفي الشركات السياحية المرافقين للحجاج لإجراء الكشف الطبي واستصدار إفادة الفحص الطبي المعروفة باسم "الاستطاعة الصحية"، مع التأكد من تسجيلها على نظام وزارة الصحة والسكان.

شروط إصدار التأشيرة الخاصة بمشرفي الشركات السياحية المرافقين للحجاج

وقالت "الغرفة" إن هذا الإجراء يأتي استجابة لتعليمات وزارة السياحة والآثار بشأن استكمال إجراءات اعتماد المشرفين المرافقين للحجاج، مشددةً على أن إجراء الفحص الطبي يُعتبر شرطًا أساسيًا لإصدار التأشيرة الخاصة بالمشرف.

ودعت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات السياحية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة، لضمان إصدار التأشيرات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، بما يحافظ على انتظام الموسم ويحقق الانضباط في تنظيم سفر الحجاج.

ويأتي هذا التوجيه ضمن التنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، لضمان تنفيذ موسم الحج وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، وتيسير جميع الإجراءات اللازمة للمشرفين والمرافقين.

اقرأ أيضًا:

هل توجد برامج للعمرة خلال شهر شوال؟.. غرفة السياحة تُجيب

"غرفة السياحة" تكشف اشتراطات إعادة فتح تأشيرة العمرة أمام الشركات المتوقفة

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون في صفك