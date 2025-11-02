مباريات الأمس
"فخر عظيم لهذه الأمة".. رسالة مؤثرة من خوان بيزيرا للشعب المصري

كتب : محمد خيري

12:05 م 02/11/2025

خوان بيزيرا بالزي الفرعوني

حرص البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، على تهنئة الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب البرازيلي خوان بيزيرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": تهانينا للشعب المصري على إنجاز عظيم آخر بمتحفهم الرائع.. بلا شك لحظة تاريخية ومصدر فخر عظيم لهذه الأمة".

وانطلقت أمس السبت، فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور قادة وملوك ووزراء من مختلف العالم.

وشاهد الحضور في حفل الافتتاح عرضًا مذهلاً من الأضواء والموسيقى، مع ظهور الأهرامات الشاهقة أمامهم.

وعزف العشرات من الفنانين الذين يرتدون أزياء فرعونية متقنة الصنع، وجباههم متوجة بأكاليل ذهبية ويحملون في أيديهم صولجانات، ألحاناً تقليدية بينما أضاء عرض ليزر يصور الفراعنة والألعاب النارية سماء الليل فوق المتحف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا المتحف الكبير افتتاح المتحف الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

