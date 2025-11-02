مباريات الأمس
"مفيش مليم والمنصب كبير عليه".. تعليق ناري من شوبير على قرار لبيب وجون إدوارد

كتب : محمد خيري

11:38 ص 02/11/2025
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
    حسين لبيب وجوميز
    حسين لبيب وهاني أبو ريدة
    حسين لبيب في استقبال هاني أبو ريدة
    حسين لبيب (1)
    حسين لبيب رئيس الزمالك
    حسين لبيب
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ومعه جون إدوارد المدير الرياضي، حول إقالة البلجيكي يانيك فيريرا، وتعيين أحمد عبدالرؤوف بدلا منه في تدريب الأبيض.

وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "إعلان الزمالك بإقالة فيريرا لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، لكن تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق بعد أيام من توليه مهمة المدرب المساعد للبلجيكي كان مفاجئًا بصراحة".

وأضاف: "أنا شايف أن المنصب كبير شوية على أحمد عبد الرؤوف حتى لو مدرب مؤقت لحين استقرار مجلس الإدارة على المدرب الجديد سواء مصري أو أجنبي".

وأكمل: "أحد القيادات والشخصيات المحبة للزمالك قالي: النادي مفيش فيه مليم والمسؤولين بيحاولوا قدر الإمكان، وكنت أفضل الإبقاء على فيريرا حتى نهاية كأس السوبر، طالما لم تستقر الإدارة على المدرب البديل حتى الآن.

واختتم تصريحاته: أحمد عبد الروؤف كان لديه تجربتين غير ناجحتين في دوري المحترفين بالموسم الحالي، رغم أن الظروف والإمكانيات مختلفة تمامًا، لكني أعتقد أن وجود مدرب صاحب خبرة مع أحمد عبد الرؤوف كان أمر سيسعد المدرب نفسه".

جون إدوارد حسين لبيب الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك أحمد شوبير أحمد عبدالرؤوف فيريرا

