"غريب جدا".. أول رد من إبراهيم صلاح بعد قرار شيكابالا بإقالته

كشف إبراهيم صلاح المدير الفني السابق لنادي جي، كواليس ما حدث خلال مباراة فريقه أمام القناطر الخيرية في إطار منافسات دوري القسم الثالث.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "المباراة كانت أمام فريقنا على القناطر، ولاعب القناطر تدخل بشكل قوي على لاعب جي، ما تسبب في كسر قدمه".

وأضاف: "عقب المباراة لاعب من فريق القناطر، لا يرتدي ملابس الفريق نزل أرض الملعب، واعتدى على لاعب فريقنا المصاب ودخلت في مشادة معه".

وتابع: "في ذلك التوقيت حدثت حالة من الهرج والمرج عقب المباراة، من وجود خناقات واعتداءات من الطرفين، سواء فريق جي أو فريق القناطر الخيرية".

وأختتم تصريحاته: "تعجبت من بيان نادي جي، عقب المباراة، وقرار إقالتي من تدريب الفريق، وسأرد في الوقت المناسب، والجميع كان متعصب ولكن لم نفتعل المشكلة من البداية نحن رد فعل".

كان مجلس إدارة نادي جي، برئاسة محمود عبدالرازق شيكابالا قرر توجيه الشكر لـ إبراهيم صلاح المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، بعد أزمة مباراة القناطر الخيرية في دوري القسم الثاني، والاشتباكات التي حدثت عقب اللقاء.