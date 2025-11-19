"ضجة كبيرة وقلق".. شوبير يكشف سر زيارة خوان بيزيرا المفاجئة للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الزيارة المفاجئة، من البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لمقر النادي الأبيض.

وقال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "حدث أمر لطيف للغاية أمس، وهو زيارة خوان بيزيرا لنادي الزمالك في ميت عقبة".

وأضاف: "زيارة خوان بيزيرا لنادي الزمالك أحدثت ضجة كبيرة بين من استقبل الزيارة بفرح وسعادة، وبين من شعر بالقلق وخشى أن تكون الزيارة بسبب أموال أو شكاوى أو أمور غير واضحة".

وأكمل: "الغريب في الأمر أن لاعبي الزمالك لا يدخلون النادي كثيرًا، لأن الفريق يتدرب باستمرار في ملعب الكلية الحربية وليس داخل النادي نفسه".

وتابع: "بدأت الشائعات تنتشر حول سبب الزيارة وما الذي دفعه للحضور، فقيل إنه جاء بسبب مستحقات مالية أو مطالب معينة، ولكن المقربين من خوان بيزيرا أوضحوا أن الأمر مختلف تمامًا؛ إذ كان الفريق في يوم راحة، والرجل متواجد في مصر، فرغب في الاستمتاع بالأجواء هنا".

وأضاف: "المقربون من بيزيرا قالوا إنه يريد رؤية الأماكن، فقد زار الأهرامات من قبل، ويحضر مباريات الناشئين، ويرغب أن يكون قريبًا من النادي، لذلك قرر القيام بجولة قصيرة داخل مقر النادي، للاطلاع على المنشآت ومعرفة الأوضاع العامة، ثم غادر بعدها مباشرة، وهذا وفق ما أكد المسؤولون داخل النادي.

واختتم تصريحاته: "أعتقد أن الزيارة لم تكن أكثر من رغبة طبيعية منه في رؤية ناديه، والتعرّف على الأجواء داخله، لا أكثر، خاصة وأنه يرتبط بعلاقة قوية مع الجماهير البيضاء".