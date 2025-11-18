ذكريات أراجوز وبطاطا عن مراهنات ورشاوي دورات الكرة الشراب

في منتصف القرن الماضي كانت ميادين مصر تمتلئ بالمتابعين والمتفرجين لمتابعة مباريات كرة القدم، لكن هذه المرة كانت تزدحم لمتابعة مباريات الكرة الشراب ذات الشعبية الأولى آنذاك في البلاد.

الكرة الشراب كانت تتشابه بشكل قوي مع الكرة الكبيرة في البطولات المحلية الاحترافية سواء من ناحية القوانين أو الحضور الجماهيري الكبير في مبارياتها، يقول محيي أراجوز أسطورة هذه اللعبة: "قوانين الكرة الشراب تتشابه بشكل كبير مع الكرة الكبيرة، الفارق الوحيد كان أنها تلعب داخل ملعب صغير ولا يوجد تسلل، لكن رمية التماس تلعب باليد مثلها مثل الملاعب الكبيرة وباقي القوانين كانت موحدة مع الدوري الممتاز".

وهذه اللعبة التي كانت مصدر اهتمام فئة كبيرة من جماهير الكرة في القرن الماضي، كانت تجذب هؤلاء المتابعين لدفع أموال والمراهنة على الفريق الذي يرى أنه قد يحقق الفوز.

ويروي أراجوز، تفاصيل مباريات الكرة الشراب في هذه الفترة، قائلا"كان يوجد مراهنات في لعبة الكرة الشراب بين الأشخاص على الفرق الفائزة، لكن الأمر تغيير بعد دخول المستثمرين وتكوين فرق كرة شراب وتحمل المستثمر كافة التكاليف المادية والنفقات الخاصة بها مقابل أن تشارك باسمه في المباريات والدورات المختلفة".



والأمر لم يتوقف عند المراهنات على الفريق الفائز فقط، بل وصل إلى عرض مبالغ مالية على النجوم من قبل بعض الأشخاص لترك المنافس يفوز، مثلما حدث مع أراجوز "أتعرض عليا كثيرا أموال مقابل ترك الفريق المنافس يفوز "تفويت مباراة"، لكني كنت أرفض هذا الأمر تماما".

والأهمية الكبيرة التي كانت تحظى بها الكرة الشراب، كانت تظهر في الاهتمام القوي من منظمي هذه الدورات، الذين كانوا يتعاملون على أن هذه البطولات باحترافية وليس هواة في الساحات، يروي أراجوز "الجوائز التي كانت توزع وتقدم في دورات وبطولات الكرة الشراب، كانت لا تقل بأي شكل عن الجوائز التي تقدم للفرق المحترفة في بطولة الدوري أو الخاصة بالاتحاد المصري".

ولم يكن أراجوز وحده هو الذي تعرض لمثل هذه المواقف، خلال ممارسته لعب الكرة الشراب في أحياء مصر، حيث يقول مجدي إمام أحد نجوم اللعبة أيضًا: "عُرض علىّ من بعض الأشخاص 10 جنيهات رشوة خلال مشاركتي مع فريقي في دورة بالقللي، لترك الفريق المنافس يفوز "تفويت اللقاء".

ويواصل: "هذا حدث لخوف هذه الفرقة من مشاركتي أمامهم على الرغم من أنهم كانوا يتمتعون بقدر عال من القوة والمهارة، لكنني في ذلك الوقت كنت أحد أميز وأبرز لاعبي الكرة الشراب في مصر".

ورد فعل إمام بعد هذا التصرف كان قويا للغاية، فشعر بحالة من الغضب للتفكير في منحه رشوة، قائلا: "رفضت هذا الأمر وحزنت بسبب عرضهم هذا الأمر علي، وأنهم ينظرون لي على أنني ألعب من أجل المال ويمكن أن أخون فريقي الذي ألعب ضمن صفوفه".

وهذا التصرف منح صاحب الـ 69 عاما، إصرارا أكبر على الفوز وتقديم مستوى كبير، للرد على هذا العرض: "عرضهم 10 جنيهات لي من أجل ترك اللقاء، جعلني أركز بشدة أمامهم ونزلت بشكل حماسي ونجحت في قيادة فريقي للفوز عليهم وتقديم مباراة رائعة".



أقرأ أيضًا:

"صعدت 8 لاعبين".. أول تعليق من روجيرو ميكالي على تصريحات حسام حسن



"لضمه في يناير".. مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع مهاجم جايس السويدي



