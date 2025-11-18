"انت طالع تعمل تريند".. رد ناري من وكيل أحمد ربيع حول معاناته من إصابة

يرى كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، أن الألعاب الأخرى لا تحقق أي دخل مالي ولا يستفيد النادي منها ماليًا.

وقال درويش في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس الإثنين:"الألعاب الأخرى غير مجدية ماليًا ولا يستفيد منها النادي ماليًا وأرى الحل أن تتحول لهواة فقط ولو كنت مسؤولاً بالنادي كنت سأطبق هذا القرار".

وردّ رئيس نادي الزمالك الأسبق على رأيه في تجربة جون إدوارد بمنصب المدير الرياضي بقوله:"لا أعرف إمكانياته حتى أستطيع الحكم عليه".

وأتم درويش تصريحاته في هذا السياق بقوله:"أوافق على تجربة وجود مدير رياضي من حيث المبدأ ولكن يجب أن تكون تحت مراقبة شديدة".

الزمالك يعين جون إدوارد كمدير رياضي للنادي

الزمالك أعلن في يونيو الماضي تعيين جون إدوارد كمدير رياضي للنادي مع منحه كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

