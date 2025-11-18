أول رد فعل من كهربا بعد أنباء فسخ عقده مع القادسية الكويتي

استعدادا لموقعة الأحد.. منافس الزمالك في الكونفدرالية يصل اليوم

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة نادي القادسية الكويتي، في فسخ تعاقده مع اللاعب المصري محمود كهربا.

وأكد خالد الغندور عبر برنامجه المسائي أن نادي القادسية الكويتي ينوي فسخ تعاقده بالتراضي مع اللاعب محمود كهربا، وذلك بعد تراجع مستوي أداء الفريق ورغبته في اجراء عملية احلال وتجديد.

وفي أول رد فعل للاعب محمود كهربا بعد تلك الأنباء، نشر اللاعب مقطع فيديو صغير بخاصة "الأستوري" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر كهربا بقميص نادي القادسية الكويتي الذي يحمل الرقم 74 وهو في صالة الجيم يخوض بعض التدريبات البدينة، مرفقا اياه بمقطع صوتي لويجز بعنوان "علي راحتي".

