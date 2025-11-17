فيديو هدف عمر مرموش لمنتخب مصر في مرمى كاب فيردي

"كان سابه".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور يتعلق بأحمد الشناوي

سجل عمر مرموش هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى منتخب كاب فيردي خلال المباراة الودية التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد "هزاع بن زايد" ضمن بطولة كأس العين الدولية الودية.

وسجل مرموش هدف التعادل بعدما وصلته كرة طولية من زميله محمد حمدي داخل منطقة جزاء كاب فيردي أسكنها الشباك بالدقيقة 57.

وبهذا الهدف أصبحت نتيجة المباراة التعادل بهدف لكل فريق بعدما تقدم منتخب كاب فيردي بهدف بالدقيقة 7 عن طريق لاعبه جاري رودريجيز.

