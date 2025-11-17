مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 1
18:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

- -
21:45

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الجبل الأسود

- -
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

فيديو هدف عمر مرموش لمنتخب مصر في مرمى كاب فيردي

كتب : محمد الميموني

07:53 م 17/11/2025
سجل عمر مرموش هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى منتخب كاب فيردي خلال المباراة الودية التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد "هزاع بن زايد" ضمن بطولة كأس العين الدولية الودية.

وسجل مرموش هدف التعادل بعدما وصلته كرة طولية من زميله محمد حمدي داخل منطقة جزاء كاب فيردي أسكنها الشباك بالدقيقة 57.

وبهذا الهدف أصبحت نتيجة المباراة التعادل بهدف لكل فريق بعدما تقدم منتخب كاب فيردي بهدف بالدقيقة 7 عن طريق لاعبه جاري رودريجيز.

ولمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.. اضغط هنا

"جلسة مرتقبة".. أحمد شوبير يكشف آخر تطورات تجديد عقد ديانج مع الأهلي

التعادل يحسم مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر الودية

هدف عمر مرموش مصر وكاب فيردي منتخب مصر

فيديو قد يعجبك:



