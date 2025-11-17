عودة أدم كايد لمران الزمالك.. وتأهيل أحمد ربيع بعد استبعاده من المنتخب

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

نقدم تغطية لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر ونظيره كاب فيردي التي انطلقت عند السادسة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات كأس العين الودية الدولية المقامة في الإمارات؛ لتحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

ملخص مباراة مصر وكاب فيردي:

وبدأت المباراة بمحاولة من جانب كلا المنتخبين في السيطرة على الكرة فحصل منتخب كاب فيردي على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بن لاعبه ومحمد هاني الظهير الأيمن لمنتخب مصر بالدقيقة 5.

وسدد لاعب كاب فيردي جاري رودريجيز ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 7.

القائد جاري رودريجيز يضع منتخب كاب فيردي في المقدمة بهدف من ركلة جزاء ⚽✅#مصر_كاب_فيردي pic.twitter.com/uMBc1usaPb — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 17, 2025

وسيطر منتخب مصر خلال الدقائق التالية على الكرة في محاولة لإدراك التعادل فوصلت كرة طولية للاعب طاهر محمد طاهر الذي سددها من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 14 وتصدى لها حارس المرمى.

وأرسل عمر مرموش كرة عرضية في الدقيقة 19 وصلت لدونجا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ووصلت كرة طولية جديدة بالدقيقة 24 للاعب المنتخب طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء كاب فيردي ولكن تصدى الدفاع لتسديدته.

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة بالدقيقة 28 بعدما منع دفاع كاب فيردي عمر مرموش من استلام كرة عرضية أرسلها طاهر محمد طاهر.

وسدد عمر مرموش الركلة الحرة المباشرة من حدود منطقة جزاء كاب فيردي بالدقيقة 31 ولكن تصدى لها حارس المرمى.

تشكيل منتخب مصر لمباراة كاب فيردي

ودخل منتخب مصر مبارا كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني وأحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، مروان عطية ومحمود صابر

خط الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد