مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

0 1
18:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

- -
21:45

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

ليتوانيا

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كاب فيردي.. 0-1

كتب : مصراوي

06:12 م 17/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مران منتخب مصر (17)
  • عرض 5 صورة
    مران منتخب مصر (16)
  • عرض 5 صورة
    مران منتخب مصر (15)
  • عرض 5 صورة
    مران منتخب مصر (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

نقدم تغطية لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر ونظيره كاب فيردي التي انطلقت عند السادسة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات كأس العين الودية الدولية المقامة في الإمارات؛ لتحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

ملخص مباراة مصر وكاب فيردي:

وبدأت المباراة بمحاولة من جانب كلا المنتخبين في السيطرة على الكرة فحصل منتخب كاب فيردي على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بن لاعبه ومحمد هاني الظهير الأيمن لمنتخب مصر بالدقيقة 5.

وسدد لاعب كاب فيردي جاري رودريجيز ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 7.

وسيطر منتخب مصر خلال الدقائق التالية على الكرة في محاولة لإدراك التعادل فوصلت كرة طولية للاعب طاهر محمد طاهر الذي سددها من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 14 وتصدى لها حارس المرمى.

وأرسل عمر مرموش كرة عرضية في الدقيقة 19 وصلت لدونجا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ووصلت كرة طولية جديدة بالدقيقة 24 للاعب المنتخب طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء كاب فيردي ولكن تصدى الدفاع لتسديدته.

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة بالدقيقة 28 بعدما منع دفاع كاب فيردي عمر مرموش من استلام كرة عرضية أرسلها طاهر محمد طاهر.

وسدد عمر مرموش الركلة الحرة المباشرة من حدود منطقة جزاء كاب فيردي بالدقيقة 31 ولكن تصدى لها حارس المرمى.

تشكيل منتخب مصر لمباراة كاب فيردي

ودخل منتخب مصر مبارا كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني وأحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، مروان عطية ومحمود صابر

خط الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كاب فيردي مصر وكاب فيردي مصر والرأس الأخضر مباراة مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مصر ضد كاب فيردي
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو