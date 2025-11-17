مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

- -
21:45

سلوفاكيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
18:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

ليتوانيا

جميع المباريات

إعلان

عودة أدم كايد لمران الزمالك.. وتأهيل أحمد ربيع بعد استبعاده من المنتخب

كتب : محمد خيري

03:04 م 17/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع مع الونش والجزيري
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع مع الونش والجزيري
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع
  • عرض 12 صورة
    الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع في مران الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة، وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

كما أدى أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، خلال مران اليوم الاثنين،.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، قبل أن يتم استبعاده من صفوف المنتخب.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز أحمد ربيع للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك مران الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو