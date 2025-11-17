عودة أدم كايد لمران الزمالك.. وتأهيل أحمد ربيع بعد استبعاده من المنتخب

انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة، وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

كما أدى أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، خلال مران اليوم الاثنين،.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، قبل أن يتم استبعاده من صفوف المنتخب.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز أحمد ربيع للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.