مصدر يحسم الجدل.. هل يرحل خوان بيزيرا عن الزمالك للدوري القطري؟

هل يكون حامد حمدان بديلا له؟.. شوبير يكشف موقف ديانج النهائي مع الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، موقف رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعاقد نادي الزمالك مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، مطلع الموسم الحالي، قادما من الدوري الأوكراني، بعقد لمدة 4 سنوات، ويقدم مستوى مميز للغاية.

وأوضح المصدر، أن هناك عروض شفهية تلقاها اللاعب البرازيلي، في الفترة الماضية منها أحد أندية الدوري القطري، ولكنها لم ترتقي للشكل الرسمي عن طريق النادي.

وأضاف المصدر، أن هذا الملف مغلق تماما من جانب نادي الزمالك، وهناك رفض نهائي لرحيله، في ظل احتياج الفريق لجهوده، خاصة وأنه أحد الأعمدة الرئيسية حاليا.

وأكمل المصدر، أن اللاعب سعيد للغاية بتواجده داخل القلعة البيضاء، ويرتبط بعلاقة قوية مع الجماهير، ولم يطلب الرحيل عن النادي، بل إنه يركز بشكل كبير، لتحقيق البطولات رفقة الفريق الأبيض هذا الموسم.