قناة مفتوحة.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

هل يكون حامد حمدان بديلا له؟.. شوبير يكشف موقف ديانج النهائي مع الأهلي

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع منتخب مصر الثاني بنظيره الجزائري، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

وتُقام المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وكان المنتخبان قد التقيا يوم الجمعة الماضي في أولى الوديات، وتمكّن المنتخب المصري من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء اتسم بالندية والإثارة.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والجزائر

وتبث شبكة قنوات "أون سبورت" المصرية المباراة عبر النايل سات، حيث سيتم نقلها على قناة ON Time Sports 2.