مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
18:00

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
16:00

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

ليتوانيا

جميع المباريات

إعلان

قناة مفتوحة.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

كتب : محمد القرش

11:27 ص 17/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر الثاني (5)
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر الثاني (2)
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر الثاني (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع منتخب مصر الثاني بنظيره الجزائري، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

وتُقام المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وكان المنتخبان قد التقيا يوم الجمعة الماضي في أولى الوديات، وتمكّن المنتخب المصري من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء اتسم بالندية والإثارة.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والجزائر

وتبث شبكة قنوات "أون سبورت" المصرية المباراة عبر النايل سات، حيث سيتم نقلها على قناة ON Time Sports 2.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني موعد مباراة منتخب مصر الثاني قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر منتخب مصر بطولة كأس العرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
طقس الـ 5 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة وبرودة