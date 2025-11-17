"لتحسين الصورة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي

هل يكون حامد حمدان بديلا له؟.. شوبير يكشف موقف ديانج النهائي مع الأهلي

يلتقي منتخب مصر الأول أمام نظيره كاب فيردي وديًا، في بطولة العين الدولية، مساء اليوم الإثنين، ضمن، استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي، في تمام السادسة مساءً، على أرضية ملعب هزاع بن زايد، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخسر المنتخب الوطني، في المباراة الأولى من بطولة العين الودية، على يد نظيره أوزباكستان بهدفين دون رد، بينما تلقى كاب فيردي الهزيمة من منتخب إيران بركلات الترجيح.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وتذاع مواجهة الفراعنة اليوم عبر قناة أون سبورت1، بصوت المعلق محمد الكواليني، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين الدولية.

ويبحث المنتخب الوطني عن تحسين الصورة لدى جماهير الفراعنة، بعد ظهوره الباهت أمام أوزبكستان، والذي انتهى بالخسارة بهدفين دون رد

وفي المقابل يأمل منتخب كاب فيردي في الاستعداد بشكل قوي لمنافسات كأس العالم 2026 بمواجهة مصر، بعد فشله في التأهل لأمم أفريقيا، وخسارته وديًا ضد إيران بركلات الترجيح.