خلاف بلجنة تخطيط الأهلي حول صفقتي مروان عثمان وحامد حمدان

كشفت تصريحات صحفية وإعلامية، عن وجود حالة من التخبط وعدم الاتفاق داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بشأن الخطط الخاصة بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديداً فيما يتعلق بضم اللاعبين مروان عثمان وحامد حمدان.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية إن آراء أعضاء اللجنة ليست على خط واحد، إذ يرى بعضهم ضرورة تعزيز صفوف الفريق في يناير، بينما يفضل آخرون التريث وعدم إتمام أي تعاقدات قبل مراجعة رؤية المدير الفني ياس توروب.

وأشار إلى أن اللجنة قررت تأجيل الحسم النهائي للملف، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الاجتماع المرتقب مع المدير الفني، والذي سيعقد أحد يومي الأربعاء أو الخميس، لمناقشة احتياجات الفريق بشكل تفصيلي.

ومن المقرر أن يقدم الجهاز الفني خلال الجلسة تقريراً شاملاً حول المراكز التي تحتاج إلى دعم، بالإضافة إلى تقييم للثنائي المرشحين لتدعيمات الشتوية، قبل اتخاذ القرار الرسمي بشأن التعاقد معهما أو صرف النظر عن الصفقة تماماً.